Un incident a avut loc duminica, in jurul orei 13:22, pe raza comunei Straja, atunci cand un localnic ce conducea autoturismul sau a lovit o fetita in varsta de doar 4 ani care a fost transportata de urgenta la spital pentru tratament medical.Potrivit informatiilor preliminare furnizate de autoritati, fetita se angajase in traversarea strazii prin loc nepermis, fara a se asigura corespunzator. Din nefericire, soferul nu a putut evita impactul si a lovit copilul.