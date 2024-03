Accident rutier la intrarea in Scheia

> Un motociclist a fost ranitUn motociclist a suferit rani in urma unui accident rutier produs miercuri dimineata la intrarea in comuna Scheia.Potrivit plutonier Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, un accident rutier s-a produs intre un autoturism si o motocicleta, in zona reprezentantei Toyota din Scheia.Conducatorul ... citește toată știrea