Accidentul de la Mazanaesti, provocat de o intrare pe contrasens

Un barbat din Dragoiesti este cercetat penal pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a generat o coliziune in Mazanaesti, el nerespectand regulile de circulatie.Miercuri, in jurul orei 10:00, un barbat de 58 de ani din Dragoiesti conducea un autoturism Toyota, pe DJ 209C, in interiorul localitatii Mazanaesti, dinspre Suceava catre Gura Humorului.Potrivit politistilor, la un moment dat, din cauza ca nu a acordat prioritate de trecere autoturismelor din sens opus, barbatul a patruns pe ... citeste toata stirea