O persoana a fost ranita, marti dupa amiaza, in zona pasarelei Itcani in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule.Potrivit anchetei politistilor, marti la ora 15.10 un barbat conducea un autoturism BMW pe strada Cernauti din Suceava dinspre Darmaseti spre Suceava, iar in proximitatea intersectiei strazii Cernauti cu strada Alexandru Ion Ghica, a patruns pe sens opus de mers si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism Ford condus de un barbat. Dupa coliziune ... citeste toata stirea