Accidentul mortal de la Frumoasa - Suceava, invaluit in mister

nchetatorii iau in calcul si varianta unei crime in cazul tanarului ucis pe 1 mai in localitatea Frumoasa, comuna Moara, dupa ce un sofer de 21 de ani, beat, a dat cu masina peste el si a fugit de la locul accidentului * anchetatorii iau in calcul aceasta varianta, in special dupa perchezitiile de la casa soferului, unde au gasit indicii care aratau ca acolo ar fi avut loc o altercatiePe 1 mai, in jurul orei 06:20, Politia Municipiului Suceava a fost sesizata cu privire la faptul ca pe ... citește toată știrea