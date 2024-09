ACET SA a anuntat ca intrerupe furnizarea apei potabile

ACET SA Suceava a anuntat, duminica, faptul ca in dupa amiaza zilei de 29.09.2024, la ora 13:15, a aparut o avarie accidentala, pe conducta de aductiune - FIR 2 - PREMO DN 800 mm, tronsonul dintre Statia de tratare Berchisesti si rezervoarele de rupere Corlata, in zona Berchisesti - la aproximativ 400 m de traseul caii ferate.Avaria a aparut ca urmare a suprapresiunilor in conducta de aductiune, create de doua intreruperi succesive in ali-mentarea cu energie electrica a grupurilor de pompare ... citește toată știrea