ACET Suceava anunta ca alimentarea cu apa potabila in Prelipca va fi oprita de miercuri pana vineri pentru lucrari

Operatorul regional de apa si canalizare ACET SA Suceava a anuntat, luni, ca in vederea executarii unor lucrari programate de curatare si igienizare a rezervorului de apa potabila cu capacitatea de 300 mc, se va intrerupe functionarea serviciului public de alimentare cu apa potabila in localitatea Prelipca, oras Salcea, in perioada 23.03.2022 , ora 06:00 - 25.03.2022, ora 15:00.