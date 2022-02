Actiune a Directiei Rutiere din IGPR in judetul Suceava

Aproape 50 de autovehicule au fost imobilizate si aproximativ 100 de permise de conducere au fost retinute, in urma unei actiuni derulate de Directia Rutiera - IGPR, in judetul Suceava, in perioada 31 ianuarie - 7 februarie a.c., pentru asigurarea unui climat de siguranta publica si rutiera.Astfel, in aceasta perioada, au fost executate actiuni punctuale, in zonele si pe tronsoanele de drum cu risc rutier si criminogen ridicat.La actiuni au participat politisti din Bacau, Brasov, Sibiu, ... citeste toata stirea