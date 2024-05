Actiune a politistilor in cluburi din municipiul Suceava

In noaptea de duminica spre luni, intre orele 21:00 si 3:00, Serviciul Ordine Publica (SOP) din cadrul IPJ Suceava a desfasurat o actiune ampla de verificare a respectarii legislatiei specifice in domeniul securitatii private in municipiul Suceava si zonele adiacente. Actiunea a avut ca scop asigurarea conformitatii agentilor de securitate si a operatorilor economici cu normele in vigoare.Sub coordonarea lucratorilor SOP, au fost mobilizate efective din diverse structuri ale institutiei, cu ... citește toată știrea