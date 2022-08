Actiune a politistilor suceveni pentru verificarea transportului de persoane

> Au fost aplicate 21 de amenzi, iar doua certificate de inmatriculare au fost retinutePolitistii suceveni au desfasurat luni, intre orele 6:00 si 09:00, o actiune de verificare a legalitatii transportului rutier de persoane, avand in vedere ca "nerespectarea legislatiei in acest domeniu poate avea consecinte din cele mai grave", dupa cum ni s-a precizat.Potrivit IPJ Suceava, defectiunile tehnice ale vehiculelor, nerespectarea legislatiei rutiere de catre soferii care desfasoara in mod ... citeste toata stirea