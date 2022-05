Actiune de ecologizare a cimitirului evreiesc din Radauti

> Primarul Bogdan Loghin a anuntat ca vrea sa introduca cimitirul si templul evreiesc din Radauti in circuitul turisticPrimarul municipiului Radauti, Bogdan Loghin, impreuna cu presedintele Comunitatii Evreiesti din Radauti, Igo Koffler, si cu directorul Servicii Comunale Radauti, Adrian Jecalo, au fost prezenti, sambata, in cimitirul evreiesc din Radauti, la debutul unei actiuni de ecologizare a acestei zone."Onoram ceea ce am promis anul trecut: o actiune de ecologizare in acest cimitir ... citeste toata stirea