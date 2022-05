Activistul de mediu Tiberius Vatamaniuc a fost arestat in lipsa, pentru infractiuni rutiere

Judecatoria Radauti a dispus, vineri, arestarea in lipsa a activistului de mediu Tiberius Vatamaniuc, pentru infractiuni rutiere.Astfel, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Radauti a admis propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti si a dispus arestarea preventiva pe o durata de 30 zile, incepand de la data punerii in executare a mandatului de arestare a inculpatului, pentru savarsirea infractiunii "conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor ... citeste toata stirea