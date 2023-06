Activistul Tiberius Vatamaniuc din Sucevita a fost dat in urmarire dupa ce, joi, de Judecatoria Radauti a emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii pe o perioada de 2 ani si 6 luni, rezultata prin contopirea pedepselor de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de "conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului" si 1/3 din 30 de luni care este suma pedepselor pentru comiterea infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "instigare la ... citeste toata stirea