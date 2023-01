Activitate pe santierele din Dolhasca

"In santierele din Dolhasca am inceput deja activitatea. Cu voia lui Dumnezeu, cat ne ajuta vremea, se lucreaza intens astfel incat pana in noiembrie anul acesta sa finalizam acest proiect!" a anuntat din 3 ianuarie a.c. Decebal Isachi, primarul orasului Dolhasca.La mijlocul lui decembrie, edilul-sef anunta ca urma sa fie finalizata calea de acces dintre Liceul Tehnologic "Oltea Doamna" si notariat, spre sala de sport, unde se ... citeste toata stirea