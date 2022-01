Activitatea unor localuri a fost suspendata de politistii suceveni pentru nerespectarea masurilor din starea de alerta. Au fost aplicate si amenzi de 40.000 de lei

Contextul pandemic european dar si national a impus necesitatea adoptarii unor masuri sanitare si de prevenire sporite pentru gestionarea situatiei pandemice SARS-CoV-2, anunta Politia Judeteana Suceava care mentioneaza ca avand in vedere rata crescuta de infectare SARS-CoV-2 din ultimele zile politistii si jandarmii au intensificat actiunile de verificare si control, in special in zonele aglomerate si la nivelul hypermarket-urilor si unitatilor economice cu profil alimentatie publica si ... citeste toata stirea