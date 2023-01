Acuzat de furturi de 500.000 de euro in localitati din zona de nord a judetului

> Un barbat din Brodina, "cel mai cautat hot din anul 2022", a fost prins de politistii suceveni in colaborare cu autoritati din GermaniaUn barbat de 35 de ani din Brodina, acuzat ca ar fi participat la furturi in localitati din nordul judetului nostru cu prejudicii estimate la peste 500.000 euro, a ajuns in arestul IPJ Suceava.Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Suceava, comisar-sef Ionut Epureanu, a anuntat ca, vineri, 13 ianuarie a.c., in baza datelor si informatiilor detinute si ... citeste toata stirea