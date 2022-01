Adeverinte, avize si autorizatii falsificate pentru lucrari de constructii in municipiul Suceava

> Doua persoane sunt cercetate pentru fals material in inscrisuri oficialeDoi suceveni sunt cercetati pentru fals material in inscrisuri oficiale, pentru falsificarea de documente necesare pentru lucrari de constructii.Potrivit IPJ Suceava, in dimineata zilei de 5 ianuarie a.c., cinci echipe formate din 11 politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - IPJ Suceava, cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului Criminalistic si al 10 lucratori din cadrul ... citeste toata stirea