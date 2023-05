Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni a anuntat, luni, ca un procuror a dispus trimiterea in judecata a unui inculpat minor, in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunilor de "uciderea animalelor, cu intentie, fara drept" si "ranirea sau schingiuirea animalelor", retinandu-se in sarcina acestuia faptul ca la data de 09.02.2022, a ucis prin spanzurare si injunghierea in mod repetat cu un cutit in zona gatului, iar ulterior sectionarea gatului, un caine apartinand rasei comune, de ... citeste toata stirea