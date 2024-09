Adolescent trimis in judecata pentru ca a omorat un consatean

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a unui minor de 17 ani, din satul Magura, aflat in stare de arest preventiv, pentru comiterea infractiunii de omor.Incidentul a avut loc in seara zilei de 25 iulie, in urma unui conflict pornit din cauza unor animale aflate pe un teren agricol.Potrivit probatoriului, un tanar de 17 ani si fratele sau de 13 ani au fost chemati sa aduca vacile de pe un teren situat in apropierea gospodariei lor, teren ce ... citește toată știrea