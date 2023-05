Politistii de frontiera suceveni efectueaza cercetari fata de doi cetateni ucraineni, mama si fiu in varsta de 17 ani, care au fost depistati pe sensul de iesire din tara, calatorind cu un autoturism, la volanul caruia se afla minorul.Potrivit Politiei de Frontiera Suceava, joi, 25 mai a.c., in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor, pe sensul de iesire din tara un cetatean ucrainean, care conducea un autoturism inmatriculat in ... citeste toata stirea