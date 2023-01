Adunarea Eparhiala a Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor a stabilit, in sedinta desfasurata sambata, obiectivele pentru anul 2023 si a prezentat bilantul anului trecut

Potrivit unui comunicat de presa, in sala "Pimen Arhiepiscopul", sub presedintia Inaltpreasfintitului Parinte Calinic, s-au desfasurat sambata lucrarile Sedintei anuale de lucru a Adunarii Eparhiale, in cadrul careia s-a prezentat bilantul activitatii Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor din anul 2022.Evenimentul a debutat cu Savarsirea Sfintei Liturghii in Catedrala Arhiepiscopala, dupa care Preasfintitul Parinte Damaschin Dorneanul, in prezenta Parintelui Arhiepiscop ... citeste toata stirea