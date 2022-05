Aeroportul Suceava, pe locul cinci in tara ca trafic de pasageri. Vicepresedintele CJ Suceava Niculai Barba: Estimam ca anul acesta va fi depasit traficul de pasageri din 2019

Datele privind traficul de pasageri in primele 4 luni ale anului pe Aeroportul International "Stefan cel Mare" Suceava confirma concluziile referitoare la primul trimestru al acestui an a declarat, marti, vicepresedintele CJ Suceava Niculai Barba care a precizat ca atat la finalul primului trimestru al anului cat si dupa patru luni se inregistreaza o depasire a numarului de pasageri aferent perioadelor similar pe anii anteriori, inclusiv al anului 2019, an considerat de diferenta, anterior ... citeste toata stirea