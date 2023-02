Aeroportul Suceava se plaseaza pe locul 5 in tara

Traficul de pasageri pe aeroporturile din Romania a crescut in anul 2022 cu 87,53% fata de anul 2021 si aproape s-a triplat fata de anul 2020.Peste 21 de milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile romanesti anul trecut, fiind cu 87% mai multi decat in anul 2021. Raportata la anul 2020, valoarea inregistrata in 2022 (21.015.948 de pasageri) este cu aproape 192% mai mare, arata Asociatia Aero-porturilor din Romania.Aeroportul Suceava se afla pe locul 5 ca numar de pasageri procesati in ... citeste toata stirea