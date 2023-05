Consiliul Judetean Suceava urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri o solicitare catre orasul Salcea prin care sa fie aprobata trecerea unei suprafete de teren de 1,3 hectare din proximitatea Aeroportului Suceava din domeniul public al orasului Salcea in domeniul public al judetului Suceava, urmand ca judetul Suceava sa transmita orasului Salcea o suprafata de teren echivalenta in proximitate.Potrivit raportului Arhitectului sef al judetului, proiectul de hotarare privind solicitarea trecerii ... citeste toata stirea