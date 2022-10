Agentii economici ramasi pe afara se muta in Piata Mica modernizata

Consiliul Local al municipiului Suceava va aproba, in sedinta ordinara a lunii octombrie, un proiect de hotarare privind reluarea valabilitatii contractelor de inchiriere cu agentii economici care inca activeaza in afara halei Pietei "George Enescu", de curand modernizata.Contractele de inchiriere incheiate intre municipiul Suceava si agentii economici in cauza au fost suspendate pe data de 1 noiembrie 2019, acestia din urma platind chirie proprietarului terenului pe care au fost mutate ... citeste toata stirea