Aglomeratie la UPU Suceava in primele zile din an

> SJU Suceava recomanda pacientilor sa se adreseze si centrelor de permanentaPeste 600 de suceveni au ajuns in primele doua zile ale anului 2023 la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Suceava.Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, dr. Dan Teodorovici, a spus ca in primele doua zile ale noului an au fost la UPU Suceava 602 prezentari, 136 de persoane necesitand internare.Potrivit acestuia, din totalul de prezentari, 180 au fost copii.Dr. Dan ... citeste toata stirea