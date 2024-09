Agresiune cu un briceag, pe fondul geloziei

> Agresorul a fost retinutBiroul de informare publica si relatii cu presa din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti a anuntat ca, in data de 17 septembrie a.c., a fost dispusa masura retinerii preventive pentru 24 de ore a unui inculpat, in legatura cu savarsirea infractiunii de "lovirea sau alte violente".Fapta s-a produs pe 15 septembrie, la ora 19:20, intr-un bar dintr-o localitate rurala din judet. Potrivit procurorilor, barbatul, aflandu-se sub influenta bauturilor ... citește toată știrea