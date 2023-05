Politistii din cadrul Sectiei 10 Politie Rurala Gura Humorului au primit, sambata seara, un apel de urgenta prin 112 privind o agresiune.Echipajul de politie s-a deplasat imediat la fata locului, in satul Capu Campului, unde a identificat o femeie in locuinta sa. Dupa discutiile purtate cu aceasta s-a stabilit ca sotul femeii, cu care se afla in proces de divort, s-a intors acasa in stare de ebrietate si a provocat un scandal. Pe parcursul discutiilor contradictorii dintre cei doi, sotul a ... citeste toata stirea