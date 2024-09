Agricultura ecologica, pondere mica in totalul agricol al judetului

> Numai 1,8% din suprafata agricola totala s-a incadrat in principiile si normele europene ale productiei ecologice> Maximul a fost atins in 2018, cel de 10.114 ha, minimul fiind din 2020 - 5.225 de hectareIn judetul Suceava, suprafata destinata agriculturii ecologice este sub asteptari.Comparatia este facuta cu suprafata agricola totala a judetului, aceasta fiind prezentata in Raportul privind starea mediului in 2023, al Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava. Astfel, la 355.240 de ... citește toată știrea