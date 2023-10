Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Suceava ii anunta pe "absolventii de toate varstele, indiferent de anul absolvirii, de nivelul de studii finalizate sau in curs de finalizare" sa-si pregateasca CV-ul si interviul pentru angajatorii prezenti la Bursa absolventilor din 27 octombrie 2023.Manifestarea va avea loc in corpul E al Universitatii Stefan cel Mare din Suceava, incepand cu ora 10:00.Intalniri dintre angajatori si persoanele aflate in cautarea unei slujbe vor fi ... citeste toata stirea