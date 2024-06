Alegatorii din judet au fost asteptati ieri la urne

> Au votat peste 300.000 de cetateniCele 561 de sectii de votare din judetul Suceava au fost deschise, ieri dimineata, la ora 7, fiind asteptati la urne sa-si exprime votul 607.322 de alegatori la europarlamentare si 606.633 la alegerile locale.La ora 10:00, prezenta la vot in judetul Suceava era de 7,79%, mai mare decat in urma cu patru aniPrezenta la vot in judetul Suceava, ieri, la ora 10:00, a fost de 7,79%, mai mare cu peste un punct procentual decat in urma cu patru ani cand a fost ... citește toată știrea