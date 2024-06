Aleluia si cu puternicul Gheorghe Flutur! Si-a recunoscut infrangerea

Presedintele in functie al Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, si-a recunoscut infrangerea in alegerile de duminica, in care a incercat sa obtina un nou mandat."Alegatorii au intotdeauna dreptate! Avand in vedere rezultatele care se prefigureaza la presedintia Consiliului Judetean Suceava, doresc sa felicit castigatorul si sa multumesc sucevenilor care m-au votat pe mine si echipa mea. Urez succes noii echipe si sper in dezvoltarea in continuare a judetului Suceava", a transmis ... citește toată știrea