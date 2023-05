In aceasta dimineata, 22 mai, in jurul orei 7,00, o noua alunecare de teren a avut loc la Holda, pe Drumul National 17B, in judetul Suceava, la kilometrul 44 +200 de metri, chiar in timp ce firma de constructii lucra acolo pentru consolidarea malurilor de pamant.Antreprenorul, firma Holtex Grup Invest SRL, a fost nevoit sa astepte pana ce malul de pamant care venea la vale s-a oprit, pentru a trece la degajarea pamantului si a continua lucrarile."Avand in vedere lucrarile in curs, portiunea ... citeste toata stirea