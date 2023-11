Zona municipiului Suceava se confrunta cu o problema majora: alunecarile de teren care pun in pericol drumul national/european DN 2 / E 85. In special, alunecarea versantului la intrarea in Suceava dinspre Falticeni a devenit o amenintare serioasa, necesitand atentie si interventie imediata.Reactivarea alunecarii de terenEroziunea terenului din aceasta zona este vizibila cu ochiul liber, iar prabusirea terenului pare sa se apropie tot mai mult de marginea drumului national. Localnicii si ... citeste toata stirea