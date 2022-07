Am avut si sapte sesizari pe zi privind mirosul neplacut din zona Burdujeni

> ACET intentioneaza sa aplice o solutie ce va elimina disconfortul provenit de la mirosul namolului depozitatSefa Garzii de Mediu Suceava, Adriana Iordache, a declarat pentru News Bucovina ca in ceea ce priveste statia de epurare de la ACET la Suceava este si problema mirosului si sunt si multe sesizari. "Am avut intr-o zi si sapte sesizari" a spus Iordache.Ea a aratat ca cei de la ACET dadeau vina pe Mondeco, dar ca aceasta societate si-a inchis activitatea, iar sigurul poluator in zona a ... citeste toata stirea