Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost din nou in inspectie la Vatra Dornei."Asa cum am promis, tin aproape de Vatra Dornei. Astazi (ieri - n.red.) am facut o evaluare a stadiului lucrarilor impreuna cu viceprimarul Marius Ripan. Sunt bucuros ca lucrarile merg in ritmul promis la ultima intalnire" a transmis presedintele CJ Suceava.El a spus ca pe strada Mihai Eminescu se toarna al doilea strat de asfalt. Lucrarile sunt gata - trotuare moderne, stalpi de iluminat ... citeste toata stirea