"Am inceput in forta lucrarile de asfaltare pe drumurile judetene"

> Potrivit lui Gheorghe Flutur, prioritar este axialul Suceava - IasiPresedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a inspectat, sambata, mai multe santierele de pe drumurile judetene."Vremea permite, dimineata erau 16 grade, asa ca am inceput in forta lucrarile de asfaltare in mai multe locuri din judet" a spus Flutur.El a spus ca prioritar este drumul axial Suceava - Iasi, unde pe portiunea Stroiesti - Valcele - Costana - Darmanesti se toarna asfalt."Aici drumul s-a latit, s-au facut ... citește toată știrea