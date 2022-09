Am intrat in linie dreapta cu deschiderea PTF Vicovu de Sus

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut, miercuri, o sedinta tehnica cu responsabili de la Cancelaria Primului Ministru, de la Ministerul Transporturilor si de la Autoritatea Vamala Romana, pentru pregatirea deschiderii Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Vicovu de Sus."Am intrat in linie dreapta cu deschiderea punctului de frontiera de la Vicovu de Sus. Am cerut in mod expres sensuri giratorii la intersectia drumului national care pleaca din vama cu Brodina, ... citeste toata stirea