Ambasadoarea Frantei in Bucuresti, Laurence Auer, va deveni cetatean de onoare al Sucevei

> Remarcate sunt "empatia si umanismul in gestionarea situatiei de criza la nivel european si international", la sosirea primului val de refugiati ucraineni diplomatul francez vizitand Vama Siret si municipiul SuceavaUn proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare Excelentei Sale Laurence Auer, ambasadoarea Frantei in Romania, urmeaza a fi aprobat de Consiliului Local in sedinta ordinara a lunii martie.Potrivit expunerii de motive a primarului Ion Lungu, Laurence ... citeste toata stirea