Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, E.S. Doamna Laurence Auer, va primi titlul de "Cetatean de Onoare"

Excelenta Sa, doamna Laurence Auer, ambasadoarea Frantei la Bucuresti, va primi, din partea Primariei Municipiului, titlul "Cetatean de Onoare al Sucevei". Evenimentul va avea loc vineri, 27 mai, la ora 13:00, in sala Teatrului Municipal "Matei Visniec".De asemenea, la ora 15:00, in Auditoriumul "Joseph Schmidt" din campusul universitar, doamna Laurence Auer va participa la dezbaterea "Practici de traducere si interpretare literara", in cadrul Conferintei Internationale a Doctoranzilor ... citeste toata stirea