Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a primit titlul de Cetatean de onoare al comunei sucevene Botosana.''Fiu al #Bucovinei: E.S. David Saranga a primit titlul de Cetatean de onoare al comunei Botosana in cadrul unei ceremonii deosebite care a avut loc ieri (n.r. duminica)'', se arata pe pagina de Facebook a Ambasadei Israelului in Romania.Cu aceasta ocazie, David Saranga s-a aratat onorat de titlul primit din partea autoritatilor din comuna Botosana, mentionand ca in acest loc ... citeste toata stirea