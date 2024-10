Ambasadorul Romaniei in Ucraina, gest de solidaritate fata de comunitatea romaneasca

> Alexandru Victor Micula a participat, in satul Suceveni, la Ziua lucratorilor din invatamantZiua de 4 octombrie 2024 va ramane o data de referinta in istoria satului Suceveni, situat in regiunea Cernauti, Ucraina, prin celebrarea Zilei profesionale a lucratorilor din invatamant.Evenimentul a adus impreuna personalitati de marca, printre care ambasadorul Romaniei in Ucraina, Alexandru Victor Micula, si consulul general al Romaniei la Cernauti, Irina Loredana Stanculescu, reflectand astfel ... citește toată știrea