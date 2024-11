Amenda de 10.000 lei pentru o firma din zona Vatra Dornei

Comisarii Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean (GNM - CJ) Suceava au efectuat un control planificat la o firma din zona municipiului Vatra Dornei, care activeaza in domeniul prelucrarii lemnului.Am fost informati ca, in urma verificarilor, s-au constatat nereguli privind gestionarea deseurilor rezultate din procesul de productie.Ni s-a precizat ca, pentru neconformitatile identificate, operatorul economic a fost sanctionat cu o amenda contraventionala in valoare de 10.000 de ... citește toată știrea