O firma din zona Falticeni a fost amendata cu 20.000 de lei de comisarii de mediu suceveni.Astfel, in urma unui control efectuat de comisari ai G.N.M.- C.J. Suceava, la un operator ce desfasoara activitati de dezmebrari auto in zona municipiului Falticeni au fost constatate deficiente privind respectarea legislatiei de mediu in vigoare./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ ... citeste toata stirea