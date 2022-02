Amenda de 25.000 de lei aplicata Primariei Sucevita, pentru degradarea mediului

> Este vorba despre depozitari de deseuri menajere reciclabile, vegetale, inclusiv din demolari si constructiiGarda de Mediu Suceava a anuntat ca a aplicat o amenda de 25.000 de lei Primariei Sucevita pentru ca a depozitat deseuri afectand mediul.Astfel, Garda de Mediu Suceava arata ca, in urma unei informatii aparute in mass media si a unei petitii inregistrate la Garda Nationala de Mediu - Centrul Judetean Suceava, o echipa de comisari din cadrul acestei structuri s-a deplasat in ... citeste toata stirea