> Sanctiunea a fost aplicata pentru abandonari de deseuri provenite inclusiv din dezmembrarea de autovehiculeIn urma unui control efectuat de catre reprezentantii Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Suceava, in data de 18 septembrie, au fost identificate activitati ilegale de abandon de deseuri in comuna Veresti, in satul Hancea. Potrivit raportului oficial, pe terenul situat in spatele unor case s-au gasit diverse tipuri de deseuri periculoase pentru mediu.Printre deseurile ... citeste toata stirea