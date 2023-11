Garda de Mediu Suceava anunta ca a intervenit ferm impotriva unui operator economic din orasul Frasin, activ in domeniul sortarii si spalarii agregatelor minerale de rau. Aflam ca, dupa o serie de verificari, s-a constatat ca societatea in cauza prezinta deficiente semnificative in ceea ce priveste evacuarea si monitorizarea apelor uzate tehnologice in emisarul natural, respectiv raul Moldova.Ca urmare a neregulilor constatate, operatorul economic a fost sanctionat contraventional cu o amenda ... citeste toata stirea