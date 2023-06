In urma unei sesizari primite la Garda de Mediu Suceava cu privire la nerespectarea legislatiei de mediu in activitatea desfasurata la o cariera de piatra din zona municipiului Vatra Dornei, comisari din cadrul G.N.M.- C.J. Suceava au efectuat un control in vederea protectiei mediului la cariera in cauza. In urma verificarilor, s-a constatat ca societatea care desfasura activitatea de extractie a pietrei pentru constructii si a pietrei calcaroase nu detinea autorizatie de mediu.In urma acestor ... citeste toata stirea