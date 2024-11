Amenda de 50.000 lei pentru depozitari de deseuri mixte pe o pasune din Fratautii Vechi

In urma unei sesizari privind depozitarea si eliminarea neconforma a deseurilor mixte pe o pasune din comuna Fratautii Vechi, comisarii Garzii Nationale de Mediu (GNM) - Comisariatul Judetean Suceava au efectuat un control in teren.Am fost informati ca in cadrul verificarilor s-a constatat ca operatorul economic SC Nova Electric SRL din Radauti "a gestionat necorespunzator deseurile rezultate din activitatea desfasurata, incalcand legislatia de mediu".Ca urmare a neregulilor constatate, ... citește toată știrea