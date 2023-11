In urma unei operatiuni de verificare desfasurate in data de 2 noiembrie 2023 de comisari ai Garzii de Mediu Suceava, in colaborare cu reprezentanti ai Sectiei de Gospodarire a Apelor Suceava, au fost descoperite activitati ilegale de extractie a pietrisului, nisipului, argilei si a altor resurse naturale in zona cunoscuta sub numele de "Pietris", situata in extravilanul localitatii Siminicea.Potrivit Garzii de Mediu Suceava, s-a constatat ca operatorul economic responsabil pentru aceste ... citeste toata stirea